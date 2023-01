Lollobrigida: “Dopo 11 anni di Governi tecnici abbiamo trovato caos e immobilismo”

(Agenzia Vista) Milano 14 gennaio 2023 “Il primo ostacolo lo abbiamo trovato quando entrando nei Palazzi di Governo ci siamo resi conto delle condizioni in cui ci hanno lasciato 11 anni di Governi tecnici, quindi senza consenso popolare, con forze politiche che facevano parte dello stesso Governo ma che non potevano fare il proprio programma. La situazione è caotica, di immobilismo e di strutture auto-centrate”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di un evento a Milano per le Regionali in Lombardia. / Facebook Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev