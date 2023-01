Lollobrigida: “Da Irlanda aggressione a mercato vino, serve alleanza con Spagna e Francia”

EMBED





(Agenzia Vista) Milano 14 gennaio 2023 “L’Irlanda non è famosa per i vini, temo non ne producano. Con etichetta ”nuoce alla salute” ti indirizzano versano i distillati ad alta gradazione che oggettivamente fanno più male. Hanno così una aggressione positiva del vino che entra nei loro mercati, così la persona è convinta che faccia male come il whisky e questo è un danno. Insieme ad altre Nazioni, come Spagna e Francia che sono con l’Italia i maggiori produttori, un’alleanza”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di un evento a Milano per le Regionali in Lombardia. / Facebook Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev