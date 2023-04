Lollobrigida: "Benessere animali tema su cui ministero Agricoltura è impegnato da tempo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Il benessere animale è un tema su cui il ministero dell'Agricoltura è impegnato da tempo, ponendovi un'attenzione particolare per le sue conseguenze sulle produzioni del settore zootecnico. L'attuale legislazione dell'Unione europea, pur avendo contribuito al miglioramento del benessere degli animali, ha mostrato i suoi limiti, non avendo pienamente risposto agli scopi prefissati. Assicuro che continueremo a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante il question time alla Camera Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev