Lollobrigida: Agricoltura centro economia. Sostenibilità ambiente è legata a quella socio-economica

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2023 "L'agricoltura è il centro dell'economia, viene definito un settore primario, ma tutto quello che è stato fatto in questi anni è andato in senso inverso. Si è confusa la sostenibilità ambientale con dei principi ideologici. Adesso in Europa si ragiona meglio. Si ricomincia a parlare della sostenibilità ambientale legata agli altri due pilastri sostenibilità economica e sostenibilità sociale, i due pilastri che devono viaggiare insieme in parallelo", le parole del ministro Lollobrigida al Villaggio Coldiretti. / Immagini Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev