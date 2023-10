Lollobrigida a Villaggio Coldiretti: Produzione elemento fondamentale per rilancio economia

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2023 "La presidente del Consiglio è stata molto chiara sulla centralità di questo mondo, ma del resto il nostro Governo fin dal primo momento ha investito su settori primari che invece erano stati considerati marginali dalle politiche italiane e purtroppo anche europee. Troppo spesso si è pagato per non produrre. Noi riteniamo che la produzione sia l’elemento fondamentale per rilanciare l'economia reale", le parole del ministro Lollobrigida a margine della visita al Villaggio Coldiretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev