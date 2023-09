Lollobrigida a Ue: "Prevenire specie aliene come granchio blu"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 settembre 2023 “Abbiamo invitato a tener conto di questa situazione sulle specie aliene, sui rischi per le specie autoctone e sul ruolo del pescatore come bio regolatore, non sempre imputato di essere foriero di prelievi eccessivi ma anche in alcuni casi utilissimo a garantire che alcuni prelievi siano utili a bilanciare un ecosistema che alcune specie mettono a rischio quanto i prelievi eccessivi". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida al Consiglio Ue di Bruxelles. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev