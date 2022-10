Llewellyn (Amb. Gran Bretagna): "Rinnovabili via più rapida per rafforzare sicurezza energetica"

(Agenzia Vista) Roma 5 ottobre 2022 “Alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina, dell’aggressione ingiustificabile della Russia di un paese sovrano, e delle ripercussioni sui costi dell’energia e sulla nostra sicurezza, con il Ministero degli Esteri italiano, la mia Ambasciata sta organizzando una serie di dialoghi bilaterali sul tema della “Geopolitica delle Rinnovabili”. Questo è il sesto di una serie che abbiamo iniziato nel 2020, con focus su energia e transizione ecologica. Con i nostri partner italiani, stiamo discutendo il tema delle infrastrutture che sono fondamentali per un uso efficace delle fonti rinnovabili, ossia gli interconnettori, le reti intelligenti e lo stoccaggio di energia. Le fonti rinnovabili rappresentano, infatti, la via più rapida ed economica per rafforzare la nostra sicurezza energetica, per far abbassare i prezzi, e per abbattere le emissioni di CO2. È quindi fondamentale lavorare insieme per favorirne lo sviluppo in Italia, nel Regno Unito e nel mondo intero.” Alla vigilia della tavola rotonda su “Geopolitica delle Rinnovabili”, l’Ambasciatore britannico in Italia, Ed Llewellyn ha parlato dell’importanza di lavorare insieme nel settore energetico, alla luce degli effetti economici e sociali dell’aggressione russa dell’Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev