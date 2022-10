Liz Truss si dimette: "Riconosco di non poter realizzare il mandato"

EMBED





(Agenzia Vista) Londra, 20 ottobre 2022 "Il governo ha ottenuto risultati sulle bollette energetiche", oltre a "delineare una visione per un'economia a bassa tassazione e alta crescita che sfrutterebbe le libertà della Brexit. Ma riconosco che, data la situazione, non posso portare a termine il mandato per il quale sono stata eletta dal partito conservatore". Con queste parole la premier britannica Liz Truss ha annunciato le sue dimissioni. Gov Uk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev