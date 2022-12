Light Up Ukraine, Palazzo Berlaymont della Commissione Ue al buio per l'Ucraina

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 dicembre 2022 Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Ue, al buio per Light Up Ukraine, l'iniziativa promossa da Zelensky per dare supporto all'Ucraina. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev