(Agenzia Vista) Torino, 10 settembre 2022 "L'inflazione è la tassa più diseguale che ci sia e per batterla bisogna alzare i salari tagliando le tasse sul lavoro, tasse sul lavoro non flat tax, che è un modo per aiutare i ricchi", le parole di Enrico Letta a Torino. / Fb Letta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev