Letta: Se vinciamo elezioni una mensilità in più all’anno ai lavoratori con riduzione tasse lavoro

(Agenzia Vista) Roma 20 agosto 2022 “Un mese fa era l’ultimo giorno del Governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere. Un Governo che stava, in quel momento, cercando di realizzare una promessa importante che avevamo negoziato con i sindacati: riduzione delle tasse sul lavoro per avere una mensilità in più alla fine dell’anno per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Dopo un mese siamo qui a ricordarlo a tutti che se vinceremo le elezioni una mensilità alla fine dell’anno dovuta alla riduzione delle tasse sul lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Twitter / Twitter Letta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev