Letta: "Se Governo non sarà europeista e atlantista non durerà"

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2022 "Il governo che nascerà o è europeista e atlantista o sarà un governo non in grado di durare, l'Italia deve essere un Paese affidabile, quindi non deve cambiare campo". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev