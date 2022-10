Letta: “Sarò arbitro nel Congresso Pd, ma giocatore e guida in costruzione fase di opposizione”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “In questa fase prendo su di me il ruolo di arbitro nel Congresso, ma di giocatore e guida assolutamente determinato della costruzione di questa fase di opposizione in cui so c’è bisogno di una guida che ci si metta con tutto l’impegno, come sto facendo, insieme a tutti i parlamentari”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta nella replica alla Direzione Nazionale del partito che si è tenuta al Nazareno. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev