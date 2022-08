Letta: Quando Pd portava avanti proposte per dare Italia soldi europei, Salvini era dall’altra parte

EMBED





(Agenzia Vista) Bologna 25 agosto 2022 “A Salvini dico che in tutti questi mesi e quelli scorsi quando noi in Europa ed in Italia portavamo avanti le proposte per dare all’Italia i soldi europei per reagire alla crisi internazionale, lui era sempre dall’altra parte”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta a margine della inaugurazione della Festa dell’Unità che si è svolta a Bologna nel Parco Nord. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev