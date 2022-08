Letta: "Pericolosa idea di Paese che ha la destra"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2022 "L'idea d'Italia delle destre non è la nostra ed è pericolosa per il nostro Paese, che è il cuore dell'Europa e noi intendiamo far sì che l'Italia rimanga il cuore dell'Europa". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa con i vertici di Più Europa, a Roma. +Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev