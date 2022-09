Letta: "Pericolo Meloni ? Italia deve stare al centro dell’Europa e non verso Budapest"

(Agenzia Vista) Roma 15 settembre 2022 “Pericolo destra in Italia? Penso che il nostro Paese abbia bisogno di stare là dove il Governo Draghi l’ha messo, ossia al centro dell’Europa. La foto del treno verso Kiev è il posto dell’Italia, a me spaventa se si sposta verso la foto di Budapest, non è quello il posto dell’Italia”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev