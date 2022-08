Letta: “Non avrei fatto questa campagna elettorale se non avessi avuto al mio fianco Zingaretti”

(Agenzia Vista) Roma 2 agosto 2022 “Non so se avrei fatto questa campagna elettorale come la sto facendo così determinato, se non mi avesse detto sì una persona alla quale ho chiesto di essere al mio fianco. Grazie a Nicola Zingaretti”. Lo ha dichiarato il Segretario del PD Enrico Letta a margine della inaugurazione della Casa Volontari e Volontarie PD che si è tenuta in via di Portonaccio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev