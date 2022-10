Letta: "Nascita Partito Democratico fu grande successo, ora dirci cosa vogliamo fare per il futuro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2022 "La nascita del Partito Democratico è stato uno degli eventi più rilevanti della storia politica del nostro Paese degli ultimi decenni. E' stato un momento importante per tutti noi. Oggi credo che sia importante partire da quel riferimento per dirci con chiarezza se e come quel momento di partenza ha cambiato la storia, per il passato il presente e dobbiamo dirci cosa fare per il futuro. Per me far nascere il Pd è stato un grande successo", le parole di Enrico Letta alla direzione nazionale del Pd. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev