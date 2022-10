Letta: Lavorato per costruire campo largo, ma interlocutori non volevano stare insieme

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2022 "Abbiamo profondamente lavorato per costruire il campo largo e per battere le destre unite, questa unità è stata impossibile, perchè abbiamo avuto interlocutori che non volevano stare insieme", le parole di Enrico Letta alla direzione nazionale del Pd. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev