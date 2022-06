Letta: "L'Italia di oggi non ci piace, dobbiamo cambiare"

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2022 "Noi dobbiamo guardare all'Italia di domani, possiamo andare avanti per forza di inerzia, ma l'Italia di oggi non ci piace e se andiamo avanti per inerzia ripeteremo gli stessi errori", le parole di Letta durante un evento elettorale a Viterbo per sostenere la candidata sindaco Alessandra Troncarelli. / Fb Alessandra Troncarelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev