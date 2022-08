Letta: “Intuizione Prodi dell’Ulivo sconfisse per due volte Berlusconi, ora prepariamoci alla terza”

EMBED





(Agenzia Vista) Bologna 25 agosto 2022 “Dopo l’idea aperta ed inclusiva di Romano Prodi il Pd è diventato autosufficiente e si è chiuso. Quella grande intuizione dell’Ulivo che ci ha consentito di portare il Paese in Europa e di salvare l’Italia in tanti frangenti difficili ed ha consentito al centrosinistra di battere due volte Silvio Berlusconi, ora prepariamoci per la terza”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta durante l’inaugurazione della Festa dell’Unità che si è svolta a Bologna nel Parco Nord. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev