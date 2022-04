Letta: "Inflazione a livelli allarme rosso, Governo faccia di più"

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2022 "E' evidente che esiste una questione sociale e noi vogliamo metterla al centro: i salari italiani sono i più bassi in Europa ed oggi questa debolezza strutturale a cui si aggiunge precarietà avviene in un momento in cui inflazione è arrivata a livelli di allarme rosso". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, partecipando all'Agorà democratica "Retribuzioni giuste. La dignità del lavoro e salario tra crisi e transizione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev