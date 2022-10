Letta: “Governo è in luna di miele e con vento in poppa, noi in situazione complessa”

(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Non facciamoci spaventare dal fatto che il Governo che ha iniziato il suo percorso in questa settimana è un Governo che si trova in una evidente luna di miele, un evidente vento in poppa mentre noi ci troviamo in una situazione complessa e complicata”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta nella relazione alla Direzione Nazionale del partito che si è tenuta al Nazareno. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev