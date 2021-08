Letta: "Estate sportiva straordinaria metafora ripartenza"

(Agenzia Vista) Toscana, 10 agosto 2021 "Europei e Olimpiadi? È stata un'estate straordinaria, molto importante anche come metafora del paese, avevamo bisogno di un'estate sportiva così importante. Il 2020 è stato un anno terribile, con l'Italia in ginocchio, poi c'è stata la resilienza, la ripartenza a partire da quella notte a Wembley. Poi con questi risultati straordinari in tutte le discipline olimpiche. È stato fantastico tutto questo e ha avuto un grande impatto". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite della 42esima edizione del Festival della Versiliana. Fb Versiliana Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev