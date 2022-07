Letta: "Elezioni in aprile scelta giusta, in tempo per fare una serie di cose"

EMBED





(Agenzia Vista) Bisceglie, 08 luglio 2022 "Io penso che le elezioni ad aprile siano la cosa giusta. Penso che sia il tempo giusto per farle, penso che vi sia il tempo giusto per fare una serie di cose. Penso che ci siano tante cose che vadano fatte la questione principale sono i soldi del Pnrr, soprattutto per il tema di cui stiamo parlando stasera". Lo ha detto il leader Pd, Enrico Letta, parlando dal palco di Digithon a Bisceglie. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev