Letta: “Congresso costituente per sciogliere nodi essenziali per dare vita a nuovo Pd”

(Agenzia Vista) Roma 19 novembre 2022 “Il Congresso costituente deve essere il momento in cui tutti possano approfonditamente di sciogliere quei nodi fondamentali ed essenziali per dare vita ad un nuovo Pd ed una costituente vera. Sono nodi che hanno a che fare su chi siamo, le nostre scelte programmatiche, il nostro posizionamento europeo ed internazionale e quello sociale, il tema dei diritti e l’organizzazione del nostro Partito”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta aprendo l’assemblea nazionale del partito che si è svolta a Roma nella Sala delle Carte Geografiche di via Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev