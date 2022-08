Letta: “Con Di Maio e Tabacci abbiamo convenuto un rapporto nei collegi di 92% e 8%”

(Agenzia Vista) Roma 6 agosto 2022 “Come con le altre liste abbiamo convenuto una relazione tra noi che è stata identificata nel rapporto di 92% e 8%. Ma non è questo il punto essenziale, è interesse di tutti il successo di Impegno civico”. Lo ha dichiarato il Segretario del PD Enrico Letta durante la conferenza stampa insieme a Luigi Di Maio e Bruno Tabacci per annunciare l’accordo elettorale con Insieme per il Futuro e Centro Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev