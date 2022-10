Letta: "Chi ci prende in giro non sa cosa sia amore per la politica"

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2022 "Io sarò il più appassionato a partecipare a questa discussione, riguarda noi e il nostro futuro. Abbiamo iniziato la catarsi, molti ci prenderanno in giro, ma non sanno cosa sia l'amore per la politica", le parole di Enrico Letta in replica alla direzione nazionale del Pd. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev