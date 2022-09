Letta: "Campo largo inattuato per chi si è sfilato"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022 "I numeri dimostrano che l'unico modo di battere la destra era il campo largo, ma non è stato possibile perchè alcuni interlocutori si sono sfilati, altri sono stati con noi e li voglio ringraziare. Sono molto amareggiato per l'esito della candidatura di Emma Bonino, il fuoco amico di Calenda non lo ha permesso". Lo ha detto Enrico Letta in conferenza stampa. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev