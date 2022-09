Letta: "Bonino stavolta avrai il mio voto, la scorso volta non ho potuto perchè ero all'estero"

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2022 "La volta scorsa non ti votai, non lo feci perchè votavo tra gli italiani all'estero. Ma stavolta avrai un voto in più", le parole di Enrico Letta nel corso di un incontro con Emma Bonino a Roma per sostenere la sua candidatura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev