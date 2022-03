Letta: “Bisogna ragionare su assegno energia per famiglie italiane"

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2022 "Io credo che tutti gli interventi vadano visti, in questo caso interventi che vengono fatti verso le compagnie. Se c'è una truffa vuol dire che qualcuno ha truffato. Bisogna cercare di supportare le famiglie. Io credo che sia il momento di ragionare su un assegno energia da dare a tutte le famiglie italiane con i redditi più bassi in modo da difendersi da aumenti insopportabili" così il Segretario Nazionale PD al margine della conferenza programmatica dei Verdi "Italia senza veleni, no alla guerra" tenutasi al Centro Congressi di Via Alibert 5 a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev