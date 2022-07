Letta ai parlamentari del Pd: Voglio vedere gli occhi di tigre

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2022 "Io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre, perchè sarà da come gli italiani ci vedranno gli italiani se le nostre idee saranno vincenti oppure no", le parole di Enrico Letta alla segreteria del Partito Democratico. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev