Letta: “Abbiamo rovesciato i sindaci uscenti, il centrodestra ha perso a nostro vantaggio”

(Agenzia Vista) Roma 26 giugno 2022 “Risultato importante nel merito, abbiamo rovesciato significativamente dei sindaci uscenti, come a Verona, Alessandria e Piacenza. I sindaci uscenti di centrodestra hanno perso a nostro vantaggio. Ringrazio tutte le nostre candidate e candidati, abbiamo eletto diverse sindache e per me è una grandissima soddisfazione”. Lo ha dichiarato il Segretario del PD Enrico Letta nella sala stampa della sede del PD al Nazareno riferendosi ai risultati dei ballottaggi delle amministrative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev