Letta: A chi parla di blocchi navali dico che problema migrazione è quello di giovani che vanno via

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2022 "Il problema dei flussi migratori riguarda i giovani che se ne vanno . A Chi parla a vanvera di blocchi navali dico che la vera emergenza riguarda i giovani che se ne vanno per sempre e non ritornano in Italia", le parole di Enrico Letta alla conferenza stampa di presentazione del Piano Giovani del Pd. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev