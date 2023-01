Lenzi presenta suo libro: "Rilanciamo il salotto letterario, ritorno alla vita anche della cultura"

(Agenzia Vista) Roma 25 Gennaio 2023 “Oggi rilanciamo il salotto letterario perché parlare dei libri, solo in tv, non da la possibilità di vedere le espressioni di chi guarda” Così Massimiliano Lenzi giornalista, scrittore e autore televisivo a margine della presentazione del suo ultimo libro “Non me ne frego” presso il Caffè Greco a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev