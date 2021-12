Leggo racconta i propri errori, il direttore Desario: "Un atto di trasparenza verso i lettori"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2021 "Per il terzo anno consecutivo, Leggo illustra, come già avvenuto nel 2019 e nel 2020, gli errori compiuti nel corso degli ultimi dodici mesi. Nessuno è contento di sbagliare, soprattutto chi fa il giornalista, ma metterlo nero su bianco, in prima pagina, è un atto di grande trasparenza nei confronti dei lettori e di chi dimostra fiducia nei confronti della testata". Così il direttore della testata Davide Desario, racconta l'iniziativa del giornale free press Leggo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev