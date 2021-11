Legge di bilancio, Gualtieri: "Ringrazio il Governo per le risorse date a Roma"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2021 "Ringrazio il Governo per la sua scelta importante. Avevamo chiesto delle risorse in più e abbiamo avuto 1,45 miliardi di euro. Una cifra importante che può aiutare Roma ad essere pronta ad affrontare la sfida del Giubileo. Roma dovrà essere pronta ad accogliere migliaia di pellegrini. Sarà una grande opportunità per la città. Lavoreremo insieme al Governo affinché Roma faccia la sua parte" lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, a margine dell'iniziativa di piantare alcuni alberi al Parco dell'Appia Antica, organizzata dalla FAO e dal comune di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev