Leclerc la linea di gelati "Lec": "Da piccolo guardavo la F1 con un gelato al fianco"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2024 “Il mio gusto preferito è la vaniglia. Ho fatto questo progetto per questo, perché il mio focus rimane sulla Formula 1, ma è un prodotto che amo tanto perché da bimbo guardavo le gare di F1 con un gelato e crescendo le responsabilità aumentano e si cerca tutto per cercare il millesimo in pista. Concederti un piacere a volte è importante e il gelato è una cosa che mi piace tantissimo”, ha spiegato Charles Leclerc, pilota Ferrari in Formula 1, a margine della presentazione della linea di gelati “Lec”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev