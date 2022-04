«Il popolo francese mi ha concesso l'onore di arrivare al secondo turno. Esprimo agli elettori la mia gratitudine più sincere. Tutti coloro che oggi non hanno votato per Emmanuel Macron sono chiamati a unirsi al nostro rassemblement», così Le Pen nel corso del suo discorso dopo il passaggio al secondo turno per le presidenziali in Francia. / Facebook Le Pen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Macron: «Nulla è deciso, in gioco il futuro della Francia e dell'Unione europea»