Le Pen: "Assieme in difesa di nostre identità e libertà"

(Agenzia Vista) Pontida, 17 settembre 2023 "Ieri ho ufficialmente presentato in Francia una Dichiarazione dei diritti dei popoli e delle nazioni,, per difendere le "comunità naturali che oggi sono rimesse in discussione da organizzazioni sovranazionali ideologiche e entità commerciali". Le parole con cui Marine Le Pen, leader francese del Rassemblement National, apre il suo intervento dal palco di Pontida. Fonte video: Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev