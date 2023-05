Le immagini del flash mob di +Europa sulla realizzazione di nuovi asili nido con i fondi del Pnrr

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 Le immagini del Flash mob organizzato da +Europa davanti Montecitorio per chiedere che i fondi del PNRR per la realizzazione di nuovi asili nido non vengano perduti. Erano presenti Riccardo Magi e Piercamillo Falasca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev