Le dipendenti Alitalia si spogliano in Campidoglio, il flashmob a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2021 Un flashmob davanti al Campidoglio a Roma per le lavoratrici della compagnia di bandiera Alitalia, che si sono tolte le divise d'ordinanza e sono rimaste in sottoveste in segno di protesta dopo il, fallimento della società. USB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev