Le conclusioni del direttore di Passaggi Festival Belfiori: "Non censureremo mai un autore"

(Agenzia Vista) Fano, 25 giugno 2023 “A volte diamo per scontato che il libro sia a portata di mano di tutti e che la parola sia libera. Purtroppo non sempre è così e non sempre è stato così. Devo dire infatti che a me fa male quando sento che l’opposizione si traduce in censura a chi deve presentare un libro. Da noi non censureremo mai un autore per le sue idee, anche quando queste non ci piacciono. Noi abbiamo un progetto di alimentare un confronto, questa è la vera cifra di questo festival”, le parole dell’intervento del direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori, nell’ultima serata della manifestazione a Fano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev