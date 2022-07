Lavoro, Landini (Cgil): “Confermato nuovo provvedimento Governo entro luglio”

(Agenzia Vista) Roma 12 luglio 2022 "Governo ha confermato che farà un provvedimento nel mese di luglio, ma non ne conosciamo il contenuto. Ci sarà un nuovo incontro con i sindacati tra il 25 ed il 27 di luglio, prima che vengano prese le decisioni. Non sono stati fatti numeri, ma si è accennato a temi quali la difesa del potere d’acquisto, la precarietà ed il salario minimo. Ad oggi non ci sono risultati dopo questo incontro”. Lo ha dichiarato il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini uscendo da Palazzo Chigi dopo il confronto con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev