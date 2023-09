Lavori Frejus, Tajani: "Valutiamo Monte Bianco aperto tutto tempo necessario"

(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2023 "Rimaniamo in stretto contatto con le autorità francesi per seguire tempi e modalità di ripristino della viabilità lungo l'asse del Frejus. Per evitare ulteriori disagi, si sta valutando di mantenere il traforo del Monte Bianco aperto per tutto il tempo necessario a garantire il regolare traffico dei veicoli". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time alla Camera. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev