Lavori di restauro al Pantheon, un video social del MiC fa il punto della situazione

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 Da oltre un anno procedono i lavori di messa in sicurezza, restauro e ripristino del Pantheon a Roma, con uno stanziamento di fondi straordinario per opere urgenti di restauro da parte di Museitaliani. Ora i canali social del MiC fanno il punto della situazione con un video girato proprio nel cantiere del monumento. "Dopo aver concluso in 5 mesi la maggior parte degli interventi previsti, lo scorso novembre sono stati avviati i delicati interventi di recupero e restauro della pavimentazione marmorea dell'aula principale del tempio, il cui ultimo restauro risaliva al 1872-'73", spiega l'architetto Gabriella Musto, direttore del sito e dei lavori. Un aggravamento dello stato di conservazione del mosaico marmoreo ha richiesto un'immediato intervento dato che, in diversi punti della superficie, la maestosa decorazione, caratterizzata da marmi policromi provenienti dalle più disparate regioni dell'Impero di Adriano, presenta numerose e diffuse lesioni, lacune e fratturazioni. "L'intervento - specifica il restauratore Emanuele Marconi - è volto a conferire ai materiali costitutivi una corretta conservazione, mediante operazioni localizzate di consolidamento. Dopo la rimozione di vecchi interventi non più idonei, si stanno eseguendo apposite stuccature pigmentate, secondo la varietà cromatica dei marmi, anche per restituire una corretta planarità alla pavimentazione e un'idonea conservazione nel tempo". I lavori proseguiranno con il restauro dei due candelabri risalenti alla fine del XVIII secolo e ricoperti in foglia d'oro, oggi collocati nella Cappella del Crocefisso, alla sinistra dell'altare maggiore. Fonte video: Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev