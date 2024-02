Laurea a Giulia Cecchettin, papà Gino: "Hai provocato uno squarcio nelle coscienze"

(Agenzia Vista) Padova, 2 febbraio 2024 “Hai provocato uno squarcio nelle coscienze e nella mia per prima: ero fiducioso che avresti fatto grandi cose nella vita, ma non mi rendevo conto di che gigante fossi. Inutile dire che non c’è giorno in cui non sentiamo la tua mancanza: mi manchi, ci manchi più dell’ossigeno. Grazie per aver condivido con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai sempre nel nostro cuore”, ha affermato il padre di Giulia Cecchettin, Gino, in occasione del conferimento della laurea in Ingegneria Biomedica alla sua memoria, all’Università di Padova. Fonte Video Università di Padova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev