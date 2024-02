Laurea a Giulia Cecchettin, il papà Gino: "Ci manchi più dell'ossigeno"

(Agenzia Vista) Padova, 2 febbraio 2024 Commosso, il padre di Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, gli ha rivolto un toccante messaggio in occasione del conferimento della laurea in Ingegneria Biomedica all’Università di Padova: “Inutile dire che non c’è giorno in cui non sentiamo la tua mancanza: mi manchi, ci manchi più dell’ossigeno. Grazie per aver condivido con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai sempre nel nostro cuore”. Fonte Video Università di Padova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev