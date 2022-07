Landini: “Necessario agire, non aspettiamo legge di bilancio perché effetti ci saranno a gennaio”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 12 luglio 2022 “Abbiamo ribadito che è necessario agire, non possiamo aspettare la legge di bilancio perché gli effetti ci saranno a gennaio e noi non abbiamo tempo. Già questo mese bisogna agire sia per l’aumento dei salari e le pensioni, sia per l’intervento sulla precarietà e le politiche energetiche. Abbiamo anche posto il problema sulle scelte di politica industriale”. Lo ha dichiarato il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini uscendo da Palazzo Chigi dopo il confronto con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev