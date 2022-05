Landini: "Livello salari in Italia non è più sopportabile. Serve alzarli"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio "In Italia c'è un problema generale di salari. Ormai è chiaro a tutti che i salari nel nostro Paese sono a un livello non più sopportabile. Vanno aumentati a partire dai contratti e facendu un'operazione seria sulla riforma fiscale" così il segretario della Cigl Maurizio Landini alla manifestazione del personale scolastico promossa da Cgil, Cisl, Uil, SNALS Confsal e GILDA Unams in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev